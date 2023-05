Investigan millonaria contratación a dedo entre Alcaldía de Cartagena y empresa

En presuntas irregularidades, que son objeto de investigación, habría incurrido la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) tras suscribir un contrato interadministrativo con la empresa Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., para la logística de las fiestas de independencia 2022.

La Contraloría Distrital de la ciudad dio a conocer que, el contrato se suscribió por el orden de $2.014.982.144 con una adición de $665.750.000, para un total de $2.680.732, y no fue supervisado en su ejecución. Encontrando seis hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria.

Los hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria son, “falta de planeación en la modalidad de contratación; falta de supervisión por parte del Instituto de Patrimonio y Cultura a Plaza Mayor Medellín; falta de supervisión por parte de Plaza Mayor Medellín a su aliado estratégico; debilidades en estudios previos con el valor estimado del contrato; subcontratación con particulares el 100% de las obligaciones contraídas; no traslado mensual de rendimientos financieros”.

La Contraloría Distrital de Cartagena indicó que, Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. se comprometió con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena a prestar servicios artísticos, logísticos, de planeación, producción, operación y gestión de las fiestas y festejos, en el marco de la celebración de los 211 años de independencia, “Plaza Mayor Medellín carecía de capacidad de ejecución, no contaba con la solvencia representada en capacidad técnica, administrativa, logística y operativa para desarrollar los objetos contractuales violando los principios de transparencia”.

El ente de control dio a conocer que, dentro del expediente electrónico, publicado en la plataforma Secop II, no se evidencia que exista sustento para determinar el presupuesto del contrato del contrato interadministrativo, distinto a la propuesta económica presentada por Plaza Mayor Medellín que sólo estableció de forma genérica rubros para cada una de las 16 actividades o eventos que luego fueron 12.

“No existe detalle de cada uno de los ítems de cada evento, se indica grupos folclóricos sin indicar cuáles y cuántos, o el número de integrantes o cuánto costaba cada uno. Situación que evidencia la total falta de control de cuánto fueron los costos reales invertidos”.

Hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria

En el hallazgo administrativo No1 se evidenció falta de planeación en la contratación. “Los argumentos expuestos por el IPCC para justificar la contratación directa no se justifican en el estudio previo, no se hace un análisis de fondo de la conveniencia del contrato interadministrativo sobre el proceso de selección objetiva. El IPCC en su ejercicio de su proceso de planeación no realizó un análisis de idoneidad, sólo se limitó en el estudio previo a indicar la experiencia del contratista Plaza Mayor Medellín”, se detalla en el auto.

Se lee que, “no se analizó la forma de operación de este contratista el cual se apoya en la contratación de aliados estratégicos, es decir no ejecuta directamente los objetos contractuales lo que afecta el principio de eficiencia del gasto. El IPCC no analizó a profundidad los aspectos financieros que impactaría el presupuesto asignado; tampoco analizó si existía otra entidad pública cuyo objeto social permitiera abordar la ejecución de la logística de las festividades, tales como la contratación de artistas, premios, gestión de patrocinio y otros elementos necesarios”.

La Contraloría sostuvo que como las actividades no fueron ejecutadas directamente por Plaza Mayor Medellín, la modalidad de contratación más eficiente habría sido una licitación pública, “la modalidad de contratación a dedo no solo incrementó los costos de las actividades contratadas, el IPCC no realizó supervisión y perdió completamente el control financiero y contable de la ejecución del contrato, situación que lo deja con desconocimiento de los reales costos de las festividades, privando de poder tener costos históricos para las festividades venideras”.

“Hubo falta de supervisión por parte del Instituto de Patrimonio y Cultura a Plaza Mayor Medellín en cada una de sus obligaciones, a tal punto que hasta el 13 de enero del presente año es cuando la entidad requiere al contratista soporte de cada uno de los gastos, al parecer no ha recibido respuesta. Pudieron haber incurrido en actos de corrupción teniendo en cuenta que se perdió el control administrativo, financiero y contable de la ejecución del contrato”, indica el segundo hallazgo.

En el tercer hallazgo se evidencia la falta de supervisión por parte de Plaza Mayor Medellín a su aliado estratégico, en el cuarto se encuentra una debilidad en los estudios previos y valor estimado del contrato.

“El IPCC no puedo corroborar que la propuesta económica presentada por Plaza Mayor Medellín se ajustará a los precios del mercado, podría haberse encontrado fuera de los precios del mercado (…) en casi todas las actas se indican grupos folclóricos pero no se detallan cuáles o cuántos, o el número de integrantes o cuánto costaba cada grupo; evidencia una falta de control de cuántos fueron los costos reales invertidos por el contratista y su aliado estrategia que subcontrato”, puntualiza la Contraloría.

En el quinto hallazgo se detalla el 100% de la subcontratación de Plaza Medellín con particulares, respecto a los soportes presentados por Plaza Mayor Medellín, en cuanto a la ejecución del contrato interadministrativo, se evidencio que la empresa subcontrata la totalidad de las actividades con la compañía Eventos Totales Producciones S.A.S- Jader Alberto Montoya Pareja (…) Plaza Mayor Terminó contratando bajo sus propias reglas las actividades pactadas en el contrato interadministrativo”.

Por último, se indica en el sexto hallazgo que no se hizo el traslado mensual de rendimientos financieros, “el contratista se obliga a devolver al IPCC los rendimientos financieros, los intereses, ganancias súbitas, que son propiedad del IPCC, así como los recursos no ejecutados, a la fecha Plaza Mayor Medellín no ha realizado el reintegro de los dineros”.

“Lo anterior incumple las obligaciones que tiene Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. derivados en el contrato interadministrativo cuya obligación era trasladar mensualmente al IPCC los rendimientos generados por la cuenta de ahorros exclusiva del contrato, valores que corresponden según extracto bancario de noviembre de 2022 a enero 30 de 2023 la suma de $4.775.2327,31″.

Lo descrito llevó a que la Contraloría Distrital de Cartagena estableciera observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria, por el no traslado mensualmente al IPCC.

W Radio conoció que se dará traslado a la Procuraduría para que investiguen al director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Oscar Uriza, y Plaza Mayor de Medellín, a raíz de los hallazgos en el cuestionado contrato para la realización de las fiestas del 11 de independencia 2022.