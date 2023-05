Declaraciones de Petro son decepcionantes: consejera de Juventud por Bogotá

Natalia Acero, consejera Nacional de Juventud por Bogotá, se pronunció en W Fin de Semana sobre las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro en materia de políticas públicas que lidera su Gobierno para los jóvenes y del alcance que tienen actualmente los consejeros de Juventud para atender las necesidades de este sector.

“Lo que pasó con el presidente Gustavo Petro lo podemos definir como decepcionante, porque venimos de un ejercicio donde habíamos esperado una receptividad por parte del presidente que no sucedió en Bogotá, porque no se reunió con nosotros. Tuvimos toda la voluntad de reunirnos con él en San Andrés, y empezar a entablar un diálogo con el Gobierno Nacional que no se había gestado”, explicó.

Lea también: Gustavo Petro propone cambios legales para dar poder a los Consejos de Juventud

En la misma línea Acero dijo que la reflexión de Petro es “exclusivamente que los consejeros de la Juventud somos parte de un quehacer político que se parece a la política tradicional, que tiene poca vinculación y poco poder, pero más allá de eso no tenemos una respuesta frente a las necesidades que presentamos a nivel nacional y como región”.

“Lamentablemente perdimos el tiempo y la plata porque este viaje se pagó como parte del erario, es decepcionante que el espacio no haya sido tan fructífero como esperábamos”, añadió.

Cabe resaltar que el presidente Petro aseguró que, si los Consejos de Juventud “tuvieran poder, indudablemente serían escenarios e instrumentos utilizados por toda la juventud en todas partes” y no tendrían el riesgo de ser “correas de transmisión” de la vieja clase política.

Escuche la entrevista completa: