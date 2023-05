Continúan operaciones de la Fuerza Aérea para apagar incendio en Providencia

Según habitantes de Providencia, hasta las playas han llegado las cenizas del incendio forestal que se registra desde hace más de una semana, en el parque natural The Peake. Las llamas han consumido el 45% de la reserva natural en la que habitan especies como tortugas, cangrejos, entre otras.

En diálogo con W Radio, el coronel Andrés Felipe Vargas, comandante del Grupo Aéreo del Caribe, explicó cuál es la situación en la isla, tras la intervención de la Fuerza Aérea con varias aeronaves.

“Desde el 28 de mayo iniciamos la operación, la FAC venía en un prealistamiento desde que nos enteramos de la situación, se empiezan la gestiones con Unidad de Gestión del Riesgo, se ejecutó lo que se tenía planeado, un avión que trae todo el soporte logístico para que la misión de extinción de incendio que está realizando un helicóptero pueda dar los resultados”.

El oficial también explicó que no hay demoras en la operación por parte de la FAC. “El 27 de mayo se colocó un avión en Rionegro (Antioquia), nosotros trabajamos en coordinación con la Unidad de Gestión del Riesgo, la Fuerza Aérea no actúa inmediatamente sino qué hay entes que regulan este llamado, intervienen muchas entidades para que podamos, no es una demora simplemente hace parte de la articulación”.

Cabe señalar que Jorge Norberto Gari Hooker, alcalde de Providencia, la presunta razón del incendio forestal fue debido a malas prácticas agrícolas, del incendio más grande que ha vivido l isla, “al parecer un agricultor adecuando su terreno para su posterior siembra inicia quemando material vegetal , el cual se sale de control”.