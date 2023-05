Hollman Morris vuelve a abrir la puerta para aspirar a la Alcaldía de Bogotá

Aunque todo está listo para que Hollman Morris llegue a la Subgerencia de Televisión de RTVC, la puerta para que el exconcejal de Bogotá aspire a la Alcaldía sigue abierta.

En un hilo a propósito de unas declaraciones de la alcaldesa Claudia López, Morris trinó: “Por eso me convertí en el candidato de Petro Gustavo a la Alcaldía de Bogotá hace 4 años, por mis convicciones de defender lo fundamental. Y hoy el tiempo y la historia me dan la razón, no puedo ante esa contundente realidad, dejar de lado aún mi aspiracion a la Alcaldia de Bogotá”.

En sus declaraciones, la alcaldesa López aseguró el presidente Petro le pidió parar el metro elevado a cambio de su apoyo en elecciones de 2019.

“En junio del 2019, un líder muy importante y hoy presidente de la República me dijo: Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo (…) o usted se compromete a parar la primera línea del Metro de Bogotá o yo no la apoyo”, aseguró la mandataria.