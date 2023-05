Petro pidió parar el metro de Bogotá a cambio de apoyarme: Claudia López

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió en las últimas horas contra el presidente de la República Gustavo Petro, luego de revelar, según ella, que en el año 2019 le propuso que detuviera la construcción del metro de Bogotá a cambio de su apoyo en las elecciones de ese año.

“En junio del 2019, un líder muy importante y hoy presidente de la República me dijo: Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo (…) o usted se compromete a parar la primera línea del Metro de Bogotá o yo no la apoyo”. A lo que la mandataria le respondió: “Gustavo, yo prefiero perder la alcaldía”.

Además, López aseguró que el metro ya estaba contratado por un monto de más de 24 billones de pesos, e hizo hincapié en lo complejo que era conseguir esa suma para el avance del proyecto. Finalmente, la alcaldesa dijo que el partido al cual pertenece “construye sobre lo construido”, que no iba a acabar con el proyecto y que competiría contra el candidato de Petro y sin su apoyo, donde finalmente quedó electa.

“Mi hermano, yo hubiera querido que fuera subterráneo, pero está contratado papá, no es un metro de cartón querido, es un contrato de 24 billones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones papá? No sabes porque no los conseguiste”, indicó la alcaldesa Claudia López ante cientos de jóvenes militantes del Partido Alianza Verde.

Despachada de la alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez sobre el metro.



Reveló que en 2019 @petrogustavo le pidió frenar el proyecto a cambio de su apoyo para las elecciones a la alcaldía.



Seguramente el candidato del petrismo buscará hacer lo mismo si gana en octubre. pic.twitter.com/Jt0oIYbh3k — Juan Fraile (@JuanFraile) May 29, 2023

Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro, por medio de su Twitter, dijo: “La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira. Los puntos para un acuerdo con la candidata verde en el 2019 a la alcaldía de Bogotá fueron: metro subterráneo, ampliación de la cobertura de educación superior pública y otros. No ha dicho ninguna mentira. Esa vez no llegamos al acuerdo. En ese momento el proyecto que se frenaba era el del metro subterráneo”.