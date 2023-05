Gobernación de Boyacá dice que FFIE no está cumpliendo compromisos

Tunja

Marcela Blanco, asesora para la Infraestructura Educativa de Boyacá, sostuvo que no se cumplió la promesa de la gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE), Adriana González, porque hay obras que no han empezado otra no cuenta con contratista.

“La gerente Adriana González en Sotaquirá dijo que ya habian iniciado las obras, lo cual no es cierto. Tenemos cuatro proyectos que no se han iniciado y esta todavía resolviendo el tema de las posventas de los colegios que fueron entregados”, dijo.

Para el caso de Garagoa no se cuenta con las polizas. “Este año pasaron dos contratistas que no les dieron las polizas”.

Con respecto a los municipios de Paipa y Santa Rosa de Viterbo están en el proceso de la adjudicación de contratitas para obras principales, mientras en Chiscas no se han reiniciado.

“Vemos con preocupación que este año no se va dar el compromiso de entregar los colegios, sobre todo el de Garagoa es el más atrasado”, explicó Blanco.

La Institución Educativa de San Luis de Gaceno sería la obra que probablemente entregaría este año el FFIE.

En consecuencia, faltan por entregar obras en los municipios de Boavita, Chiscas, Chitaraque, Garagoa, Paipa, Pesca, San Luis de Gaceno, Santa Rosa de Viterbo, Turmeque y Úmbita.