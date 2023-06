Barranquilla: funcionarios del Cortissoz impidieron cubrimiento periodístico

Durante el medio día de este jueves 1 de junio, miembros de WRadio y del cuerpo técnico de Caracol Radio Barranquilla hicieron presencia en las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz que le presta servicios a capital del Atlántico, con el objetivo de tomar imágenes de apoyo y reportar desde la terminal aérea, en el marco del reciente resultado del laudo arbitral sobre las obras de modernización.

Sin embargo, mientras se realizaban los vídeos, un miembro del personal de seguridad aeroportuaria se acercó, advirtiendo que no se podía grabar en el lugar, pese a que es público.

Sin identificarse, mencionó que el líder del equipo debía estar informado de la presencia de los periodistas en la terminal y de lo que se estaba haciendo.

Adicionalmente, aseguró que solo alguien a quien llamaban 'Sierra Alfa', -no proporcionó el nombre real-, podía autorizar las actividades comunicativas y que el equipo no podía volver a hacer tomas hasta que el superior lo decidiera.

"Tiene que tener conocimiento 'Sierra Alfa' de esto(...) El no tiene conocimiento de que ustedes están haciendo grabaciones aquí(...) Ya el tiene conocimiento de que ustedes son periodistas. Hasta que no confirme 'Sierra Alfa' que es quien está encargado aquí de lo que son movimientos, grabaciones y fotografías, no pueden seguir grabando. Hasta que no nos dé la autorización 'Sierra Alfa' de que puede seguir grabando en zonas públicas y privadas del aeropuerto", afirmó el funcionario.

Aunque el miembro técnico del equipo de Caracol Radio se encontraba plenamente Identificado (camisa y carnet) y se utilizó uno de los vehículos oficiales de la compañía, el funcionario desestimó las afirmaciones de la prensa, por lo que el grupo se retiró del lugar viendo violentada la libertad del ejercicio periodístico al tratarse de un lugar público que además se ha mantenido en el foco mediático.

Cabe mencionar que, en reiteradas ocasiones, periodistas han realizado cubrimientos en el aeropuerto, siendo esta la primera vez que intentan evitar que se realicen tomas videográficas.