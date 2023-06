¿Qué pasa si se envuelve su celular en papel aluminio?

En cotidiano, es difícil encontrar personas que no usen dispositivos móviles, pero los más utilizados son los smartphone, debido a que ofrecen una gran variedad de funciones que le permiten los usuarios desarrollar actividades cada más agilmente, mantenerse comunicados, estar constantemente interactuando en sus redes sociales, realizar trabajos, tomar fotografías, entre otros.

¿Cual es la reacción del papel aluminio con los móviles?

Al envolver un celular en papel aluminio, en primera instancia el dispositivo no recibirá llamadas o mensajes de texto , aunque se encuentre encendido.

, aunque se encuentre encendido. Asimismo, el GPS también se ve afectado, debido a que será imposible encontrar la ubicación del equipo con los programas que brinda el sistema operativo de Android.

Para los usuarios ios ocurre lo mismo, cuando se decide a buscar el dispositivo, el resultado arroja la última ubicación del celular no la actual.

¿Por qué sucede?

Esto ocurre porque el papel aluminio bloquea la cobertura, convirtiéndose en una versión simplificada de una jaula de Faraday (contendeor construido por materiales conductores de electricidad), inhibiendo el campo magnético del exterior.

El papel aluminio actúa como un excelente conductor, haciendo que quede con una carga positiva y al recibir las ondas electromagnéticas de la señal móvil, se produce un campo eléctrico idéntico, pero al contrario y, la acumulación de ambos campos es nula, ocasionando que las ondas no continúen en el interior de los sistemas operativos.

Es recomendable que las internautas no pongan esto a prueba, recordando que, al momento de adquirir un equipo, la garantía cubre algunas fallas. No obstante, las marcas proveedoras de los dispositivos móviles suelen hacer énfasis en que la garantía no cubre daños por un “mal uso personal”.

Finalmente, de acuerdo con expertos, al envolver los celulares en papel aluminio se ha podido observar que tardan un par de minutos en volver a funcionar a la perfección; o bien existe el riesgo de que algunas funciones internas se dañen permanentemente o por completo.