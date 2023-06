“Yo le creo a Gustavo Petro, él no sabía nada”: Alejandro Ocampo por audios de Benedetti

Hay polémica en el país tras los reveladores audios en donde se escucha el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti amenazando a la exjefa de Gabinete Laura Sarabia con revelar importante información sobre la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

La W conversó con el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo para conocer la opinión del partido de Gobierno tras los comprometedores audios. Según expresó Ocampo, “hay que adelantar investigaciones, el doctor Armando Benedetti debe explicarle al país sus palabras y los audios. Yo conozco a Petro desde 2001, 22 años ya, jamás he escuchado a Petro con una propuesta de algo corrupto”.

Agregando que “Petro es un hombre que fue el senador más brillante, Petro jamás aceptaría una cosa de este estilo y yo confío en Petro. Esta campaña la hicimos con las uñas, con la plata de nosotros, de la gente, ganar la Presidencia nos costó lágrimas. Confío y creo en Petro”.

El congresista también aseguró que “Petro es un hombre que no se pone con vaivenes ni con vainas, es concreto, lo hecha y no le habla, lo baja del avión. Petro es un hombre inflexible. Lo he visto regañar y alejar a personas por cosas insignificantes. Donde Benedetti le hubiese dicho a Gustavo Petro lo baja del avión”.

Por otra parte, Ocampo señaló que en los audios revelados por Revista Semana se escucha a un hombre “ardido”. “Benedetti se escucha muy dolido, él dice que esos audios son manipulados, entonces yo quiero que haya una investigación seria en el país en donde nos puedan contar la verdad de lo sucedido”.

Por último, dejó claro que el presidente está tranquilo porque no tenía conocimiento de lo sucedido.

Escuche la entrevista completa a continuación: