Jota Pe Hernández responde a quienes lo critican por “haber cambiado”

El senador de la Alianza Verde - Centro Esperanza, Jonathan Ferney Pulido, más conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, tomó la decisión de no respaldar el proyecto para regular el cannabis de uso adulto en Colombia, decisión que ha sido ampliamente cuestionada por los sectores alternativos tanto del Congreso, como de la ciudadanía.

Muchos tenían la percepción de que Hernández, al hacer parte de los alternativos, respaldaría los proyectos e iniciativas que fueran en esos mismos lineamientos, algo que él no ha llevado a cabo del todo, pues ha sido enfático en declararse en independencia al Gobierno Nacional.

En diálogo con Sigue La W, el senador expuso sus argumentos al respecto, tanto sobre la opinión pública a la que está siendo expuesto, como a su decisión de no apoyar el proyecto progresista de la regularización del cannabis.

“Yo no soy de izquierda ni de derecha. Hasta el día de hoy le digo al Centro Democrático que el gobierno de Iván Duque tuvo muchas irregularidades, que no llevaron a cabo su plan de desarrollo y que en cambio le pusieron cargas al país, como con la reforma tributaria. Yo salí a marchar como miles, pero por marchar no soy petrista. Nunca voté por Gustavo Petro”, aseguró el congresista.

Asimismo, aseguró que, desde un comienzo, le manifestó a su partido político que él buscaba una independencia política al Gobierno Petro, ubicándose como alternativo, algo que le criticaron al oponerse a la regularización del cannabis, siendo un proyecto impulsado por alternativos.

“El porte y el consumo es legal. A los colombianos se les ha dicho mentiras, lo que se quiere legalizar es el negocio de la marihuana, la venta y distribución, y eso es lo que yo no comparto. Nadie puede garantizar que legalizando el negocio de la marihuana se va a acabar la venta ilegal. Al contrario, el comercio ilegal aprovechará esto para venderla en un precio menor, sin IVA”, explicó.

El senador, junto con los congresistas Humberto de la Calle y Julia Miranda, hacen parte de un proyecto de ley que tiene esta misma iniciativa, por lo que Sigue La W le cuestionó su participación allí, ya que ahora es a esto a lo que se opone.

“No creo que esto vaya a tener un beneficio, al contrario, aumentará la curiosidad en los jóvenes. Nosotros cometimos el error humano de firmar ese proyecto, más allá de hacer parte del proyecto”, dijo.

Finalmente, al traer a colación la adicción por el alcohol y el cigarrillo, dejó claro que solo busca enfocarse, por ahora, en el tema de las drogas

