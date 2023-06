“No me arrepiento de votar por Rodolfo Hernández, lo haría de nuevo”: Jota Pe Hernández

Jonathan Ferney Pulido, conocido nacionalmente como ‘Jota Pe’ Hernández, llegó al Congreso de la República como una opción alternativa por medio de la Alianza Verde – Centro Esperanza, sin embargo, sus posturas en los distintos proyectos de ley han causado malestar en el mismo sector del que hace parte.

Sobre el tema, el senador pasó por los micrófonos de Sigue La W para dar cuenta de ello, asegurando que nunca estuvo del lado del presidente Gustavo Petro y que jamás apoyaría a un candidato del ala del Pacto Histórico, pues considera que es una “izquierda radical”.

“Yo me hice elegir por la Alianza Verde y nunca apoyé a Gustavo Petro, no encuentran una entrevista, un trino, nunca voté. Y aquí les digo, yo voté en primera y en segunda vuelta por Rodolfo Hernández. No hay ningún ‘Manguito’, solo un senador que hace su trabajo de hacer un control político que a ellos no les gusta”, aseguró.

Asimismo, sobre la inhabilidad impuesta a Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic se le preguntó al senador si ahora se arrepiente de haberlo apoyado en elecciones, a lo que él no dudó en traer a colación los escándalos del presidente Petro.

“No hay manera en que yo pueda votar en algún momento por Gustavo Petro o por algún candidato del Pacto Histórico, es una izquierda radical que yo no comparto, por eso elegí a Rodolfo, al cual hoy destruyen por esa inhabilidad, pero se quedan callados porque el hijo del presidente haya recibido dineros, porque el hermano del presidente tenga pactos en la Picota, por los audios de la mano derecha del presidente en campaña”, dijo el senador.

Finalmente, Jota Pe Hernández dejó claro que si se repitieran la segunda vuelta, su voto sería el mismo.

“No me arrepiento de mi voto porque había dos opciones. Si hoy las elecciones fueran entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro yo votaría exactamente igual”, concluyó.

