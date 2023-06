¿Quiere ver ‘Culpa Mía’, la nueva película de Prime Video? Estreno en Colombia y más

Cada vez más se incrementa el contenido disponible en las distintas plataformas de streaming. Todo tipo de géneros; formatos según la preferencia como series, mini series o películas; todo tipo de duración y estrenos casi diarios. Ahora, incluso las personas hacen el popular ‘zapping’ durante horas, mientras deciden qué contenido ver. Aquí les dejamos una recomendación.

‘Culpa Mía’ es la nueva apuesta de Amazon Prime Video

Pues bien. Entre todo el contenido que se encuentra disponible, la plataforma de streaming ha decidido apostar por una película que combina una historia romántica juvenil con escenas cargadas de acción reflejadas en las distintas escenas de carros de carreras que se vuelven el deleite de esta historia de amor.

‘Culpa Mía’ cuenta la historia de una adolescente llamada Noah, quien debe dejar su ciudad, amigos y novio para mudarse a la mansión de William Leister, el nuevo esposo de su madre que pertenece a una familia de clase alta. Teniendo 17 años, Noah se muestra como una adolescente orgullosa e independiente que se resiste a vivir con tantas comodidades, lejos de las personas que quiere.

En su nuevo hogar conoce a Nick, su hermanastro. Ambos, con visiones de la vida distintas, empiezan a chocar y es Noah quien descubre que detrás de la imagen de hijo ejemplar, su hermano lleva una vida de peleas y carreras de carros ilegales.

Sin embargo, como los polos opuestos se atraen, Noah y Nick comienzan a sentir una atracción irresistible que termina en una relación secreta fuertemente criticada por su entorno.

De Wattpad a los libros y, por último, al cine

‘Culpa Mía’ es una historia original de Mercedes Ron quien, con 29 años, escribe este libro y lo publica en Wattpad, una plataforma de lectura en línea que busca eliminar la distancia entre escritores y lectores incentivando a los usuarios a crear y publicar sus propias historias y consumir los relatos de otras personas, sin importar el género.

Wattpad fue creado en Canadá en el 2006, y se ha convertido en una herramienta para que cualquier persona pueda escribir y llegar con su trabajo a muchas personas sin necesitar una gran infraestructura o inversión.

Actualmente, la aplicación cuenta con más de 90 millones de usuarios, de los cuales, el 90% tienen entre 13 y 40 años y muchos de los escritores son adolescentes mayores. De hecho, la misma plataforma ha informado que los jóvenes que consumen esta aplicación pasan 23 mil millones de minutos por mes leyendo diferentes historias.

Fue Wattpad la ventana que convirtió a Mercedes Ron, escritora de la trilogía ‘Culpa Mía’, ‘Culpa Tuya’ y ‘Culpa Nuestra’ en un referente de historias de amor, al llegar a un millón y medio de lectores quienes desde el 8 de junio pasarán a Amazon Prime Video para conocer la dramática y apasionante historia de Nick y Noah, interpretada por los actores Nicole Wallace y Gabriel Guevara.

‘Culpa Mía’ y su historia con Taylor Swift.

La historia de amor imposible relatada en ‘Culpa Mía’ no solo refleja esas historias de amor adolescente que casi todas las personas han experimentado en un momento de la vida, también es un reflejo de una de las canciones de Taylor Swift, hoy por hoy, una de las artistas más influyentes de la música pop en el mundo. Su canción ‘I Knew you were trouble’ fue la banda sonora que dio paso a esta historia de amor.

En entrevista con Caracol Radio, Mercedes Ron cuenta que fue justo para su cumpleaños 22 que Taylor estrenó la canción que lleva ese mismo nombre ‘22′, ahí fue cuando se empezó a acercar a la artista que, finalmente, sirvió de inspiración para esta historia.

No es una película más de adolescentes.

María José Rodríguez, productora de contenido original para Amazon Prime, fue la responsable de sacar ‘Culpa Mía’ de los libros y llevarla a la pantalla grande, y no solo ha armado un elenco que encarna a la perfección cada uno de los personajes escritos por Mercedes Ron, sino que conformó un equipo de productores y directores que hicieron una película bien cuidada hasta en el más mínimo detalle, palpable desde la selección de la musicalización, hasta la perfecta coordinación de las escenas de acción.

¿Cómo ver ‘Culpa Mía’ en Colombia?

La película dirigida por Domingo González y producida por Alex de la Iglesia llegará a Amazon Prime Video el jueves 8 de junio.