Sectores políticos cuestionan al ELN por “condicionamientos” a cese bilateral

Luego del anuncio que hicieron las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y el ELN, frente al acuerdo para iniciar un cese bilateral del fuego, distintos sectores políticos siguen reaccionando frente a las implicaciones y alcances de esta medida.

La oposición, por ejemplo, tiene varios reparos. El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, cuestionó que no se incluyeran temas como la extorsión y el secuestro.

“Aceptar un cese al fuego por parte del Gobierno de Petro con el ELN permitiendo el secuestro y la extorsión es un atentado contra la dignidad y la vida de los colombianos, porque el secuestro es un delito de lesa humanidad y la Fuerza Pública queda maniatada para intervenir”, precisó.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, calificó de “absurdo que en esas negociaciones con el ELN no se prohíba que libere a los menores reclutados, que sigan realizando secuestros y extorsiones y ganando presencia en el territorio nacional”.

En el Partido Conservador, que es independiente, celebraron el hecho de avanzar hacia un cese de hostilidades, pero con reservas frente a la verdadera voluntad de paz de la guerrilla.

“Celebramos cualquier acto que detenga esta ola de violencia que está viviendo hoy el país. Sin embargo, no deja de preocupar la independencia y autonomía que han demostrado los distintos frentes del ELN, muy desconectados del mando que hoy está negociando en Cuba, y esperamos que no vuelvan a traicionar la confianza de los colombianos y que realmente tengan una intención de paz, y no de seguir ganando territorio”, señaló el representante Wadith Manzur.

Desde el Partido Liberal, el representante Carlos Ardila destacó la posibilidad de que este cese beneficie a la población civil, que está en medio del conflicto. El congresista lanzó también críticas a la actitud del ELN.

“Finalmente la población civil es la que siempre termina padeciendo el rigor de la guerra. Lamentamos profundamente la actitud mezquina del ELN, de sus comandantes y negociadores, porque han anunciado que aún no toman decisiones en cuanto al secuestro, que intentan adornarlo y lo llaman ‘retenciones’, pero hay que llamar las cosas por su nombre y no hay que romantizarlo”, indicó Ardila.

Finalmente, el Pacto Histórico defendió la medida, considerándola como un paso importante para avanzar en la política de paz total que ha trazado el Gobierno Petro.

“Como ha dicho el presidente, siempre será más difícil hacer la paz y ganar consensos para superar el tema de las violencias y de la guerra como único camino que nos ha marcado durante décadas. Creo que hay que darle una oportunidad a la paz, respaldar este anuncio, acompañar su implementación y persistir todo lo que sea necesario”, manifestó el representante Gabriel Becerra.