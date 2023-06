Arrodillar al estado no es buena señal: gobernador del Meta sobre cese al fuego

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, denunció en W Fin de Semana que el Clan del Golfo está intimidando a los candidatos que quieran hacer campaña para que entreguen dinero.

Además, sobre el acuerdo de cese al fuego, Zuluaga manifestó que “arrodillar al estado no es buena señal”, aunque reiteró que esto no significa que se oponga a las medidas para desescalar el conflicto: “Estamos a favor de la paz y ojalá dé resultados, pero no a cualquier precio y que esté rodeada de los colombianos que han sufrido la violencia”.

También criticó la falta de compromiso de parte de los grupos armados mientras que grupos como las disidencias de las Farc siguen ganando territorio en el Sumapaz: “Ni disidencias de las Farc ni ELN tienen voluntad de paz (...) ellos son los que han hecho daño al pueblo colombiano y ponen a un vocero (Pablo Beltrán) que falta al respeto al pueblo colombiano”.

Al respecto, agregó: “Ellos no respetan la vida de nadie. Lo que quieren con estos procesos es seguir ganando tiempo y territorio (...) tienen un negocio criminal muy rentable y están dedicados a eso”.

Incluso, el gobernador mencionó que la población se encuentra atemorizada, recordando que el pasado 10 de junio se produjo un secuestro en Vistahermosa: “Aducimos a la familia, pero nadie quiere denunciar estos hechos”.

“Si la gente no habla me toca salir a mí a denunciar”, concluyó el gobernador Juan Guillermo Zuluaga.