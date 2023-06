¿Iglesias contratarán sin licitación con Estado?

Amelia Rocío Cotes Cortes, directora de Asuntos Religiosos, se pronunció en Sigue La W sobre el acuerdo que se firmó entre distintos representantes de varios credos que hay en el país y el Ministerio del Interior dentro de una estrategia que se justificó como dar garantías a este sector, en el marco de la libertad de culto. Sin embargo, este convenió generó gran inconformismo en diferentes sectores, pues tendría preferencias con las Iglesias.

Uno de los puntos más polémicos de este acuerdo es el 11, el cual señala que a través de este documento se le otorga a las Iglesias la posibilidad de firmar convenios o contratos con entidades estatales que desarrollen programas de asistencia social.

“Esto hace parte de un discurso político para deslegitimar el papel del sector religioso en Colombia. No estamos cambiando la Ley 80, estamos dando facultades a entidades que tienen fin religioso para que puedan realizar sus labores sociales que es permitida en la del 94 estatutaria de Libertad Religiosa, pero eso no riñe con toda la normatividad para contratar en contratos como convenios”, manifestó.

En ese orden de ideas aseguró que no darán contratos a dedo, “este convenio no es cierto que le está dando a ellos la facultad para esto, porque no exime del cumplimiento de la normatividad contractual que existe en el país, de hacerlo sería inconstitucional.

Escuche la entrevista completa: