Miguel Ángel del Río denunciará al fiscal Francisco Barbosa

El abogado Miguel Ángel del Río anunció que denunciará al fiscal general de la Nación Francisco Barbosa y a los funcionarios que, según él, intimidaron al coronel Óscar Dávila, quien murió en extrañas circunstancias el pasado viernes 9 de junio en Bogotá.

El jurista además dijo que no rendirá declaración juramentada ante la Fiscalía sobre el fallecimiento del alto oficial frente a lo que podría saber frente a este caso.

Cabe recordar que el abogado dijo que en una conversación sostenida un día antes de los hechos con el coronel Óscar Dávila, este le dijo que estaba siendo amenazado por la Fiscalía General de la Nación.

“El día de ayer me reuní con el coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, dijo el abogado Del Río.

Luego de conocerse que en la mañana de este martes la Fiscalía lo citó a declarar dentro de este caso, el abogado nuevamente se pronunció.

“¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila”, publicó en Twitter.