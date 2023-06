No llamaría escándalo, sino otra oportunidad de mejorar: general Salamanca tras ‘chuzadas’

El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, en la tarde de este lunes 13 de junio se refirió a la muerte del Coronel Óscar Dávila, quien hacía parte de la seguridad de Casa de Nariño, y aparentemente estaría involucrado en el caso de las ‘chuzadas’ a las dos exempleadas de Laura Sarabia, quien fue jefe de Gabinete del Gobierno Petro.

Salamanca también planteó la posibilidad que se hagan algunos ajustes y cambios en los procedimientos que hace la Policía para los proceso de interceptación. Además, por eso el oficial se reunió con el director del CTI y se revisarían las hojas de vida y los perfiles de quienes están adelantando estas labores. “Aquí cada funcionario responde por sus actuaciones, pero también hay una obligación de la institución para que seamos más eficientes y cada control que demanda esta tarea”, dijo.

Le puede interesar Anuncian revisión de procedimientos y de perfiles de policías tras escándalo de chuzadas

“Soy respetuoso que hay una investigación en mano de la Fiscalía General de la Nación, somos los más interesados en que las investigaciones avancen y el país sepa lo que ocurrió. No llamaría escándalo, yo llamaría una oportunidad para mejorar y para que la institución sea más eficiente y los procesos que se tengan que revisar que se revisen, es una institución orgullo de país y me siento orgulloso de dirigirla, no nos sentimos emocionalmente golpeados”, enfatizó.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió celeridad en las investigaciones para informar lo ocurrido con el coronel Dávila. “La Fiscalía recuperó los videos de las cámaras del sector, hubo una inspección al vehículo y hubo entrevistas y por todo ese conjunto afirmamos que se trata de un suicidio. Sin embargo, es una necesidad que la voz oficial en este caso, que es la Fiscalía junto a Medicina Legal, diga pronto qué fue lo que sucedió, necesitamos que nos digan la conclusión de lo sucedido”, dijo el funcionario.