Aire acondicionado en aeropuerto de Santa Marta, funciona a medias: Usuarios

Santa Marta

Luego de conocerse la denuncia de varios usuarios del aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, la W Radio se fue hasta el lugar para conocer de cerca si realmente el sistema de aire acondicionado funciona correctamente.

Al indagar con varios de los allí presentes, aseguraron que si bien el calor no era tan fuerte como en otras ocasiones; es necesario que se implemente un sistema que permita que los aires acondicionados que allí funcionan lo hagan a su máxima potencia, teniendo en cuenta que en horas donde el calor es más fuerte, su temperatura no es la mejor.

“Lo normal es que la temperatura esté más baja, pero no siento calor como en otras ocasiones, me parece que llegan muchos extranjeros y la idea es llevarnos una buena impresión”, aseguró uno de los pasajeros.

Aeropuerto de Santa Marta: calor insoportable y él aire acondicionado está sin estrenar

Aeropuerto de Santa Marta implementará sistema para reducir la sensación de calor

Otra de las personas consultadas aseguró que: “En este momento en el aeropuerto de Santa Marta, o por lo menos en el área de comida o de los lugares que he recorrido, lo he sentido bien, he sentido falta de sillas, tráfico de bastante turistas, pero el tema del aire acondicionado no ha sido problema”, afirmó.

Nelson Rodríguez, gerente de Aeropuertos de Oriente SAS, aseguró en diálogo con la W Radio que el 100% de los equipos instalados en la terminal aérea están funcionando. No obstante, La W tuvo acceso a imágenes en las que se ve que en la zona de embarque hay un aire acondicionado que está sin estrenar.

Según lo manifestado por el gerente, para mañana se tiene previsto iniciar la instalación de unas películas nanocerámicas para que la sensación de calor disminuya, por lo que se espera que los usuarios del terminal aéreo estén más cómodos y tengan una estancia más agradable en el lugar.