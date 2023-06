El día de su muerte, el coronel Dávila envió honorarios en efectivo a su abogado

El viernes pasado, el último día de su vida, el coronel Óscar Darío Dávila, jefe de avanzadas de seguridad del presidente de la República, le envió 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río como pago anticipado por su defensa.

El detalle resulta particularmente inquietante porque no tiene sentido que alguien que esté pensando en suicidarse pague por una defensa jurídica que simplemente no va a suceder porque cuando una persona muere no puede ser procesada por la justicia.

El jueves de la semana pasada, la víspera de los terribles hechos, el coronel Óscar Dávila se reunió con el abogado Miguel Ángel del Río en el restaurante Maki del Hotel La Fontana de Bogotá.

Al encuentro asistieron también dos exintegrantes de la Policía que conformaron una empresa y prestan sus servicios a firmas de abogados, incluyendo la de Miguel Ángel del Río. Ellos, en razón de su antigua ocupación, conocían al coronel.

En esa reunión el coronel Davila expuso su caso y luego le preguntó al abogado por el monto de los honorarios que cobraría por defenderlo. Hablaron de sumas entre 300 y 500 millones de pesos y el coronel dijo que sus recursos no daban para tanto.

Fue entonces cuando el coronel Dávila le propuso al abogado que lo defendiera por 50 millones de pesos. Se comprometía a darle 30 al día siguiente y los 20 restantes en unas pocas semanas.

El abogado aceptó la propuesta que estaba lejos de sus honorarios usuales pero, me explicó, que el caso le parecía muy importante. Acordaron que el sábado firmarían el contrato de representación legal y el poder. Del Río le pidió depositar el anticipo en una cuenta corriente de su firma legal.

Al día siguiente, viernes, uno de los investigadores que había estado en la reunión, le avisó al abogado que el coronel había conseguido ya los 30 millones que había prometido el día anterior pero que no les iba a depositar en la cuenta sino a entregárselos al investigador en efectivo.

Eso pasó la mañana del viernes, hacia las 10:25 de la mañana. Unas horas después, a las 4 de la tarde, el investigador le comunicó al abogado Del Río que el coronel ya tenía los otros 20 millones para pagar por anticipado la totalidad de los honorarios pactados. El oficial fue a buscar al investigador a una reunión en la que estaba. Llegó hasta allí transportándose en el mismo carro en el que murió, acompañado del conductor/escolta que fue la última persona que lo vio vivo, y entregó el dinero.

Horas después, a las 7 de la noche, una bala proveniente de la pistola de su conductor/escolta y presuntamente disparada por él mismo, acabó con la existencia del coronel Dávila.

Desde el viernes voceros del gobierno, de la Policía y fuentes de la misma Fiscalía, han señalado suicidio, como la más probable causa de la muerte, pero el dictamen forense no se ha conocido.

Buenos días, doctor Miguel Ángel del Río ¿Tiene sentido que una persona que se va a suicidar pague anticipadamente por su defensa?

Los colegas de Q’hubo, el diario popular que circula en varias ciudades, publicaron un video de la diligencia del levantamiento en donde aparentemente el coronel no tiene heridas en el lado derecho de su cuerpo.

¿Era zurdo o diestro? ¿Qué mano usó para activar el arma?

Muerte coronel Óscar Dávila. Foto: cortesía diario Q’Hubo Ampliar

La demora en la entrega de las conclusiones forenses sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, no ayuda a que haya claridad sobre el asunto.

El coronel era miembro del cuerpo de seguridad presidencial y estuvo implicado en la aplicación del polígrafo a Marbelys Meza, la empleada de Laura Sarabia, y presuntamente también en las chuzadas ilegales a ella y a otra empleada doméstica de la entonces jefa de gabinete del presidente Petro.