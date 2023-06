Laura Sarabia niega haber tenido grandes cantidades de dinero en su hogar

La exjefe de Despacho Laura Sarabia, una vez más a través de un comunicado se pronunció sobre el escándalo que tiene al Gobierno en la mira de las autoridades, por cuenta de un robo de dinero del que fue víctima Sarabia y que ha puesto sobre la mesa una serie de irregularidades que nacen de robo.

“Frente a las recientes publicaciones de Revista Semana, me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana. Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego y la confianza en el Gobierno Nacional”, dice el comunicado.

Además, agregó que no se ha vuelto a pronunciar sobre los hechos esperando los resultados de las investigaciones que adelantan las autoridades.

“Con mis abogados hemos preferido guardar silencio ante a las innumerables versiones e informaciones que circulan a diario, y en cambio esperar los resultados de las investigaciones que están desarrollando las autoridades, donde hemos ofrecido nuestra entera disposición para dar claridad y explicación sobre los hechos que sean de mi competencia y conocimiento. Son las instancias judiciales las que deben resolver estos asuntos”.

Por último, habla de las consecuencias que estos hechos han tenido sobre su vida familiar.

“En las últimas semanas mi familia y yo hemos sido víctimas de ataques, amenazas, calumnias e injurias. Esas infames situaciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades y otras más serán denunciadas en su oportunidad”.