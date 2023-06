Luis Guzmán niega apoyos de partidos tradicionales para la Alcaldía de Barranquilla

Esta semana circuló información que apuntaba a una posible alianza entre el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Luis Guzmán Chams y partidos tradicionales.

De acuerdo con los múltiples mensajes que fueron difundidos, se estaría hablando de un posible aval del partido de La U.

La información fue calificada como falsa por el mismo candidato, que aseguró que aunque ha sostenido reuniones con varios sectores, no vislumbra ese tipo de alianzas.

Asimismo, negó cualquier acercamiento con el Pacto Histórico, vínculo que se presumió desde que se conoció su aspiración a la Alcaldía.

"Quiero aclarar que no tengo acercamientos ni con el Pacto Histórico ni con el Partido de La U. No pertenezco al Pacto, nunca he pertenecido. Mi candidatura sigue siendo una candidatura independiente, voy con firmas", afirmó.