¿Estaban contabilizando votos de congresistas ausentes en debate de Código Electoral?

El nuevo Código Electoral sigue siendo objeto de polémicas en el Congreso de la República. Este viernes, durante el último debate de la iniciativa que se surte en la Plenaria de la Cámara, la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, denunció presuntas inconsistencias en la votación.

Le puede interesar Marta Lucía Ramírez aseguró que proyecto en San Andrés tenía licencias desde el 2016

Según la congresista de Alianza Verde, se habrían contabilizado el voto de un congresista que no estaba presente en la sesión.

“Quisiera que se me certifique si hace presencia en el recinto en este momento el representante Jorge Eliécer Salazar porque yo no lo veo y, secretario, usted lo dijo y lo anunció como si estuviera dando su voto, y lo anunció dos veces y lo anunció por el nombre. Esto, si es así, quisiera que se me explicara cómo puede suceder”, precisó Juvinao en su intervención.

¡Increíble lo que acaba de pasar en la @CamaraColombia en el pupitrazo de #CódigoElectoral! Ahora resulta que a representantes que no están en el recinto le aparecen mágicamente los votos a favor de este proyecto.



Acabo de denunciar este caso del rep. Jorge Eliecer Salazar. El… pic.twitter.com/91VOcKNIX7 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 16, 2023

Ante la grave denuncia hecha con pruebas en mano, el secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, señaló que había enunciado el voto de Julio Roberto Salazar y no de Jorge Eliécer Salazar, algo que fue controvertido por Juvinao, calificando de “muy grave” la situación.

“Le tomé nota, secretario, de usted, y me parecería muy grave que no haya gente en el recinto y se le estén contabilizando votos sin ellos estar aquí”, concluyó.

Finalmente, el presidente de la Cámara, David Racero, explicó que se trató de un “error”, pero que el voto de Jorge Eliécer Salazar no fue contabilizado.