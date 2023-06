Procuraduría pidió al alcalde de Ibagué suspender cabalgata sanjuanera

La Procuraduría General de la Nación reiteró el llamado hecho por el Tribunal Administrativo del Tolima, al alcalde de Ibagué, Andres Hurtado, para que suspenda la tradicional cabalgata sanjuanera que se desarrolla en el marco de las fiestas del folclor del municipio.

La decisión fue tomada por el Tribunal, en segunda instancia, el pasado 11 de junio, en respuesta a una acción popular elevada por el abogado Juan Felipe Rodríguez.

El argumento principal expuesto por la Procuraduría es que no hay reglamentación clara para el evento, lo que pone en riesgo la integridad de los animales. Por lo tanto, mientras no exista normatividad precisa, con adecuados requisitos ambientales, técnicos y logísticos, el Festival Folclórico Colombiano no puede acogerlo.

En mayo la Alcaldía de Ibagué publicó en su página web una serie de medidas encaminadas al buen desarrollo de la cabalgata: preinscripción hasta el 23 de junio, sanciones para quienes sean descubiertos en actos de maltrato, salida encabezada por niños caballistas y horario de llegada restringido para quienes vayan desde otros lugares del país.

Sin embargo, luego llegó la decisión del Tribunal, por lo que el alcalde, Andrés Hurtado, se volvió a reunir caballistas y animalistas, como lo publicó en redes.

La Procuraduría General de la Nación señaló que la Alcaldía expidió una “reglamentación exprés” que no es un acto administrativo ni cumple los estándares.

El ente de control solicitó “asegurar la participación ciudadana para garantizar al público asistente el acceso a la información completa y precisa sobre el proyecto de regulación de la cabalgata”.