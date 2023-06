Piden justicia por agresión de hombre a una mujer en Chiquinquirá

Tunja

La representante de Consejo Consultivo de Mujeres de la provincia del Occidente, Maribel Acevedo Valbuena, dijo que es muy preocupante lo que está sucediendo con las mujeres en el departamento de Boyacá en donde en los dos últimos dos meses han muerto 8 mujeres de manera violenta.

En videos del 13 de junio se observa a un hombre propinarle una golpiza a una mujer tanto en la calle como dentro de una edificación en el municipio de Chiquinquirá.

Se observa al hombre, indentificado como Cristian Castillo, como arrastra a la mujer por las escaleras y la sigue golpeando de manera contundente.

Luego el agresor sube las escaleras corriendo y deja a la víctima tirada en el piso por varios segundos, después vuelve a bajar y la agrede.

“Realmente el mecanismo articulador puso la demanda respectiva. Lamentablemente los familiares lo hicieron tres días después. Nos dijeron que era un funcionario de la Administración Municipal y aún así la Alcaldía sacó un comunicado en donde dice que no está trabajando con la administración municipal. Este tipo dd violencia no se puede permitir”, dijo Acevedo Valbuena.

El pasado 17 de junio el personero de Chiquinquirá, Uriel Urazan, confirmó que se está adelantando investigación por las posibles lesiones personales.

“Hasta la presente no se sabe nada, todo es materia de investigación. No se sabe si la chica ya puso la denuncia. El muchacho fue contrarista de la Alcaldía y no sé si ya se le acabo el contrato”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Chiquinquirá, Wilmar Triana González, rechazó la agresión e insistió que el agresor no trabaja con la Alcaldía.

Así mismo, la comisaría de familia activó la ruta de violencia en el contexto familiar y violencia de género, realizando las actuaciones administrativas tales como otorgamiento de medida de protección provisional a la víctima y a su grupo familiar, y las remisiones a la Fiscalía Secretaría de Salud, Personería y Policía Nacional.

“Ya están todas las pruebas y la denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que se apliquen las medidas legales necesarias”, dijo.

Reiteró que el agresor no hace parte a la Administración Municipal, pero reconoció que si fue contratista en el pasado.

