Se entrega agresor que propinó brutal golpiza a mujer en Chiquinquirá

Tunja

El alcalde de Chiquinquirá, Wilmar Triana, confirmó que Cristián Castillo, el agresor que propinó una brutal golpiza a una mujer el pasado 13 de junio, se entregó a las autoridades a través de la Personería Municipal.

“Toma la decisión de entregarse. Ya está en manos de la Policía Nacional, y será la Fiscalía que logré esclarecer este hecho y ponga punto final”, dijo Triana a W Radio.

Se espera que en las próximas horas se adelanten las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Triana sostuvo que el hombre había trabajado hasta el pasado 31 de mayo en el Instituto de Deporte de la Cultura y Recreación. " no teníamos antecedentes de esta persona y le Confieso que le íbamos a renovar el contrato, pero ahora este personaje quedará fuera y buscaremos otra persona”, dijo.

El agresor a través de las redes sociales de la Personería de Chiquinquirá pidió disculpas a la víctima y a la comunidad por los hechos.

“Decepciones a muchas personas; a tantas mujeres que se han acercado a mí. (…). Lo lamento mucho. Estaba en estado de embriaguez y no justifico lo que hice y eso estuvo muy mal. Me arrepiento de lo hice. No me he querido ocultar”, dijo el agresor al reconocer que actuó mal.

Agregó. “Que estaba dispuesto a la entrega voluntaria y teme por su vida porque entiendo como la gente como reacciona por las amenazas que le han llegado a mi mamá”.

Es de recordar que en videos del 13 de junio se observa a un hombre propinarle una golpiza a una mujer tanto en la calle como dentro de una edificación en el municipio de Chiquinquirá.

Se observa al hombre, indentificado como Cristian Castillo, como arrastra a la mujer por las escaleras y la sigue golpeando de manera contundente.

Luego el agresor sube las escaleras corriendo y deja a la víctima tirada en el piso por varios segundos, después vuelve a bajar y la agrede.