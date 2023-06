Putumayo y República Dominicana: reinas Nacional e Internacional de la Ganadería

María José Rodríguez, de 23 años, quien representó al departamento de Putumayo, se llevó la corona del Reinado Nacional de la Ganadería en su versión 56. La velada de elección y coronación se realizó en la madrugada de este 19 de junio en el centro de Convenciones de la ciudad de Montería.

“María José, nació el 23 de octubre de 1999 en el municipio de La Hormiga, practica la danza y entre sus ambiciones está tener un perfil profesional y personal que genere impacto en la sociedad. Su estatura es de 1.70m y sus medidas son 85-65-98”, se indicó por parte del equipo de comunicaciones del certamen.

Además, se puntualizó que “para la escogencia de la ganadora se tuvieron en cuenta varios criterios: belleza, conocimientos acerca de ganadería, cultura general, popularidad, simpatía y puntualidad”.

La nueva soberana nacional de la Ganadería expresó que “es la primera vez que Putumayo participa en esta Feria de la Ganadería y es un orgullo para todos nosotros. No soy María José, es Putumayo y me siento feliz por el trabajo realizado; yo soy auténtica, muestro lo que soy y me preparé muchísimo para este reto”.

Lea también en La W:

Por otra parte, la señorita Córdoba, Helena María Figueroa, se quedó con el virreinato del concurso y como princesa la señorita Antioquia, Katerin Sofía Sánchez.



Reina Internacional:

La tierra del merengue se quedó con el título internacional de la Ganadería en la versión 13 de este evento que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia que generó el Covid-19. La ganadora del Reinado Internacional de la Ganadería es Adriana Paola Müller González, quien nació en República Dominicana el 19 de febrero de 1997, mide 1.78m y sus medidas son 87.72.97. “Es licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas, y cuenta con talentos especiales para bailar y realizar monólogos. Anteriormente, participó en Miss Teen Samaná 2012 y Miss Teen World RD 2013”, se indicó por parte del equipo de Comunicaciones del certamen.

“Yo me tomé el concurso muy personal, llegaba temprano a los ensayos, estudiaba ganadería de acá y de mi país. Lo mejor que me llevo de esta tierra es su comida, Colombia es un sueño”, dijo la nueva soberana internacional de la Ganadería.

Mientras, la señorita Haití, Isnaida Compare, fue elegida como virreina del Reinado Internacional de la Ganadería.

Para la escogencia de la nueva reina, también se tuvieron en cuenta varios criterios: belleza, conocimientos acerca de ganadería, cultura general, popularidad, simpatía y puntualidad.