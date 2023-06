“Sí es posible criar sin castigos y amenazas”: psicóloga explia la ‘crianza respetuosa’

Muchas veces se tiene en el imaginario social que la crianza adecuada conllevaría tratos fuertes hacia los menores para que tengan un aprendizaje más estricto. Sin embargo, recientemente surgió en este entorno el concepto de la crianza respetuosa.

Por este motivo, María Camila Papagayo, psicóloga clínica habló en Salud y Algo Más y explicó el trasfondo de este concepto y en qué consiste.

La psicóloga explicó que criar sin este tipo de tratos fuertes “sí se puede, hay evidencia que se ha venido recogiendo desde hace más de 50 años”.

Además, que “recientemente se habla de la crianza respetuosa y mucha gente lo confunde con crianza sin límites y piensan que es dejar que el niño mande y eso tampoco es responsable”, aclaró.

Por la misma línea, enfatizó en que “ sí es posible criar sin castigos y amenazas . Cuando una persona especialmente un niño siente conexión y se siente escuchado y respetado es más fácil que pueda corregirse”, dijo.

Ya que, según relató, “cuando se le pega al niño o se le amenaza, es porque la incomodidad que siente (el padre) con el llanto del niño tan grande que con eso espera calmar su malestar y que el niño aprenda. El niño aprende sin sentirse mal, cuando se sienten mal, se sienten inseguros”, explicó.

Porque con este tipo de tratos, los menores tienen “un cambio por miedo a la consecuencia, pero no hay un aprendizaje”.

Por otro lado, explicó que este tipo de crianza en donde hay golpes y malos tratos “los hacen (niños) muy vulnerables a abusos y maltratos, la autoestima se ve supremamente afectada porque los niños aprender a saber quiénes son desde los ojos del otro”.

Y así, que “el chip que se instala (en los chicos) es que no puedo y que soy incapaz, y además se muestra una conducta retadora porque el niño quiere hacerse notar y los padres se muestran más fuertes y autoritarios”.

Desde el lado de la adolescencia, la psicóloga dijo que “hay un cambio muy fuerte porque el cerebro está en una reconstrucción. El sistema emocional está más activo y pueden estar más irritables en esa época. Recomiendo fortalecer la comunicación, no hablarles como niños, tenemos que ser nosotros como padres los que los buscamos, interesarnos en sus gustos, generar espacios de comunicación”.

Y finalmente, explicó sobre lo que sería la forma correcta de crianza, que “hay una premisa y es que no hay aprendizaje si no hay conexión primero, y por conexión quiero que entiendan que es que yo pueda ponerme en tu mente y decir está bien: a mi hijo le cuesta y le da rabia que le quite tal cosa, que no puede ir a la fiesta, que le diga o le de miedo quedarse solo; es poder entender que los niños son personas que sienten y que eso que sienten es lo que los llevan a comportarse de determinada forma”.

Escuche la entrevista completa a continuación: