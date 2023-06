Armando Benedetti no vendrá a la Fiscalía porque no lo notificaron: defensa

Armando Benedetti (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) / YURI CORTEZ

La defensa del hasta hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó que su cliente no asistirá a la Fiscalía General de la Nación porque nunca fue notificado de la citación a declarar, por la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El abogado David Benavides aseguró en W Radio que se enteraron de la citación por los medios de comunicación y por el boletín de prensa de la Fiscalía, pero no realizó ninguna notificación formal, por lo que no saben a dónde deben presentarse.

Cabe recordar que, una de las líneas de investigación de la Fiscalía se centra específicamente en los polémicos audios de Benedetti, en los que se refirió a la presunta filtración de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Benedetti, estará hoy en el cargo de embajador de Colombia en Venezuela, luego de su renuncia.

También dijo que presentaron un documento ante el despacho del fiscal general en el que no se efectuó la notificación formal y pidieron que se aclare si se está investigando dentro del supuesto ingreso de dineros al parecer ilegales en la campaña presidencial de Petro.

Al mismo tiempo, dijo que, aunque acuda ante la Fiscalía General, no dirá nada y guardará silencio.

“No tuvimos un despacho ni a dónde presentarnos. No llegó una carta que nos diga cuándo iba a la fiscalía, en qué fiscalía o qué despacho nos convocan ni a qué hora. El medio salió que hay una situación y no nos llegó. El medio salió que él está investigado, que una de las líneas de investigación por el tema de los autos se abrió contra él. En otro despacho tampoco nos hemos enterado. Mientras el tema no se aclare, así que yo no estoy investigado. No tenemos a dónde asistir y en cualquier caso, si llegara a asistir, aguardaría silencio” señaló el abogado de Benavides.

El defensor de Benedetti dijo que su cliente no tiene intenciones de evadir la justicia ni tampoco de no presentarse ante la Fiscalía.