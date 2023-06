Asignan escolta a un perro del Ejército tras recibir amenazas de narcos

Desde el 2016 este perro antinarcóticos hace parte de la Sexta Brigada del Ejército Nacional y su entrenamiento ha sido fundamental para asestar importantes golpes en contra del narcotráfico en el departamento del Tolima.

Killer es un labrador retriever que hace parte del Ejército Nacional. Nació el 23 de abril del 2016, y su formación la realizó en el Centro de Entrenamiento de la Sexta Brigada. Desde allí ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de operaciones en contra del narcotráfico en el territorio tolimense.

A la fecha, con siete años, ha dado importantes resultados operacionales. Desde el 2021 y hasta lo que va corrido de este 2023, gracias a su eficaz sentido del olfato, las tropas han incautado más de 1,5 millones de dosis de marihuana, lo que significa un golpe fuerte a las economías ilícitas de los diferentes grupos delincuenciales.

Killer se encuentra bajo el mando del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, en la Base Militar de Cajamarca, y ha sobrevivido a todo tipo de amenazas, tanto así, que hoy es custodiado las 24 horas del día, en medio de sus labores de registro y control o cuando está descansando. Los narcotraficantes han puesto precio por su cabeza.

En varios audios que están en poder de las autoridades se evidencia cómo los delincuentes están desesperados. “Antes de meterse verifiqué con el de las arepas que si hay luz verde que si hay paso o no, ojo, que ese amarillo coge todo ahí, no hemos podido hacerle la vuelta a eso, no hemos podido hacerle la vuelta al amarillo (Killer)”.

En otro de los audios se oye: “Diego no se arriesgue a meterse ahí porque usted sabe que está el perrito, el amarillo, el de los cascos, no se meta hasta que esa gente no recoja, llame al de las arepitas para que le esté informando”.

Aunque Killer está amenazado, su labor no para. Él continúa contribuyendo a la seguridad de los tolimenses, atacando el microtráfico, trabajando día y noche en el corredor vial estratégico que conecta el centro con el occidente del país, cruce de la cordillera Central, uno de los corredores por donde más tratan de transportar las sustancias alucinógenas procedentes principalmente del Valle del Cauca.