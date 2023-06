“Cuando Jarlan iba a cobrar pensé que se nos escapaba” Alberto Gamero, DT de Millonarios

Millonarios es el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano tras vencer a Atlético Nacional desde el punto penal. Alberto Gamero, entrenador del cuadro ‘embajador’, pasó por los micrófonos de W Radio analizando el décimo sexto título del conjunto capitalino y lo que se viene a futuro.

El entrenador samario reconoció que una vez Larry Vásquez convirtió el penal del triunfo sintió “una felicidad inmensa al ver al estadio, hinchada y jugadores felices”. El volante ingresó en el minuto 93 junto a Juan Carlos Pereira y Gamero reconoció que, si bien no estaban pensando en los penales, el cambio sí fue intencionado.

“Nosotros nunca pensamos en los penales, pero en el minuto 93 ya teníamos que actuar rápido y Vega pocas veces cobra un penal al igual que Bertel. Por eso ingresó Pereira y Larry Vásquez que cobran penaltis”, señaló el director técnico.

Sobre si hubo algún momento en que sintió que se les podía escapar el título, reconoció que en los lanzamientos desde los doce pasos llegó a pensarlo.

“La verdad cuando iba a cobrar Jarlan vi las cosas muy complicadas porque si él hace ese penal, el quinto es una responsabilidad muy grande que era Larry. Es una responsabilidad enorme cobrar el último sabiendo que al hacerlo apenas se va a empatar y es otra responsabilidad saber que haciéndolo vamos a ser campeones. Cuando Jarlan lo iba a cobrar sentí que se nos iba a ir esa estrella” admitió Alberto Gamero.

A propósito de las imágenes que se viralizaron en redes sociales en las que un recogepelotas de Millonarios esconde una hoja que tenía Kevin Mier, arquero de Atlético Nacional, con los posibles cobros del ‘albiazul’, Gamero afirmó que no sabía nada.

“Yo hasta hoy me estoy dando cuenta de eso. Por la mente no se nos vino y mi cuerpo técnico es muy sano. De pronto si algo pasó, tuvo que ser de personas más astutas que nosotros, pero por mi mente nunca pasó eso. Hoy me estoy enterando, pero eso no puede empañar lo que hizo el equipo”. señaló el samario.

En relación a los jugadores que habían recibido amplias críticas por parte de la afición como Jáder Valencia, reconoció que el objetivo no era reivindicarse.

“Nunca he tenido el pensamiento de que los jugadores se iban a reivindicar con el título. Aquí se venía trabajando, el grupo era consciente de sus cualidades y ese grupo siempre venía a los entrenamientos con la mentalidad de superarse”, sostuvo.

Finalmente, sobre su futuro en el cuadro ‘embajador’ reconoció que su deseo es seguir en Millonarios. “Ya he tenido una serie de diálogos con los directivos y yo quiero y ellos quieren. Los directivos saben que yo estoy feliz aquí” afirmó Alberto Gamero.