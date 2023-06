¿Cómo entender nuestra mente? Experto explica

Molo Cebrián, autor del libro ‘Entiende tu mente’ y director del podcast de psicología más escuchado, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar desde su profesión cómo entender nuestra mente y cómo disfrutar del presente.

“Es un trabajo que nunca se termina, por más que vayamos aprendiendo poco a poco somos personas que vamos cambiando. Lo que es cierto es que no solemos emplear mucho tiempo en conocernos, en conocer cuáles son nuestras particularidades, nuestros factores de personalidad qué nos gusta y qué no. No nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que nos gusta, entonces llega un momento en el que olvidamos cómo somos y no entendemos nuestra mente”, explicó.

En ese orden de ideas, señaló que la propuesta de su libro y de su podcast es poco a poco entender cómo somos y cómo es nuestra mente, “no es fácil, pero si nos ponemos a trabajar en esto, a lo mejor podremos llegar a conocernos en un 50%, que no estaría mal”.

“Si estás en el momento adecuado de ver un poco más de lo que siempre ha venido siendo, es un camino apasionante, pero si se toma este camino no se arrepentirán”, añadió el psicólogo.

En cuanto a cómo vivir en el presente, aseguró que es importante tener zonas de pausa.

“Es ponerle nombre a lo que nos pasa y darnos cuenta de lo que nos pasa. Para estar más en el momento debemos ser conscientes de que estamos muy poco y que cada uno busque sus fórmulas, porque no a todos les funciona lo mismo (…) hay que reservarse espacios con uno mismo y en esos espacios, se debe hacer un esfuerzo de desconectarse del entorno”, puntualizó.