Dimar emitió concepto favorable para abrir playa de protección costera en Cartagena

El capitán de Navio Javier Enrique Gómez Torres, capitán de Puerto de Cartagena, contó a La W que se aprobó la zonificación y las medidas de seguridad que deben implementarse previo a la apertura.

“Estas medidas se dan con base a los análisis técnicos que hemos realizado en la premisa fundamental de proteger la vida de los bañistas, de los usuarios, por tanto, establecimos que era necesario definir unas medidas como una demarcación de la zona de bañista como unas líneas de boyarines como lo tienen las playas certificadas, se determinó que era muy importante demarcar esta zona de bañistas para que estén seguros”, dijo el capitán.

Sobre la erosión que aseguran expertos hay en la playa indicó, “eso se definió con la zonificación, allí viene el trabajo articulado por parte del distrito con establecer las posiciones que contempla la zonificación, de donde van las diferentes carpas o lo que hoy en día tenemos como módulos sociofamiliares que es donde estableceremos los núcleos familiares”.

El presidente de la junta de acción comunal de Bocagrande, Andrés Rico, expresó que le preocupa y se opone a la apertura de esta playa junto con el resto de la comunidad.

“La principal preocupación es que, una vez establecido el protocolo, estamos en Colombia, pocos ciudadanos hacemos caso a las reglas, nosotros como comunidad no entendemos cómo es posible que un proyecto que le ha costado tanto dinero a la Nación vaya a ser entregado casi que a medias después de haber esperado un año y medio para la apertura, pues ahora con el afán del gobierno nacional y distrital pretenden abrir una porción de playa que no garantiza seguridad a todas los bañistas”, puntualizó Andrés rico.

Añadió, “las boyas no van a frenar para que los bañistas entren a la sección de playas que no va a estar habilitada (…) ha habido un hermetismo total respecto al tema de apertura de playa, en este momento no existe un plan de ordenamiento de playa, no sabemos cuáles son los actores de playa que van a estar ubicados en esta sección. Ha sido muy poca la información por parte de la administración distrital que se ha compartido respecto a este tema”.

Los trabajadores de playa celebran la decisión de la apertura del balneario, aseguran que están afectados económicamente por las dificultades técnicas que se han generado en torno al proyecto.

