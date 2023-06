Accionista controlante de Grupo Éxito rechazó oferta de compra que le hizo Grupo Gilinski

La Junta Directiva de la Compañía del Grupo Éxito se reunió este 29 de junio para analizar y discutir la oferta junto con sus asesores financieros y ha decidido, por unanimidad de sus miembros, rechazar la oferta, por considerar “que el precio ofrecido no refleja parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza y, por tanto, no atiende a los mejores intereses de la Compañía Brasileira de Distribucäo (GPA) y de sus accionistas”.

Cabe resaltar que la oferta hecha por Jaime Gilinski era de US$836 millones de dólares, dinero que sería pagado en efectivo en caso de llegar a un acuerdo de compra.

Por último, es importante recalcar que el proyecto de segregación de los negocios de GPA y Éxito, continua en curso “estando pendiente únicamente la declaración de efectividad del registro del Formulario 20-F de Éxito por parte de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) y la obtención de las aprobaciones regulatorias por parte de las autoridades colombianas para su cierre”, señalaron en el comunicado.