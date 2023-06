No puede haber explotación de carbón a cielo abierto en Colombia: presidente Petro

En medio del diálogo social que el presidente Gustavo Petro adelantó en el municipio Albania, La Guajira se refirió a la explotación de carbón en el país asegurando que en este Gobierno no habrá espacio para esa actividad económica porque no tiene ningún sentido.

“Ahora, si esta es la realidad, plantear una expansión del Cerrejón es un absurdo. Un absurdo económico. Y si eso se está planteando en el territorio, -que estoy viendo los papelitos, que sí- pues el Gobierno de una vez les va a decir que no. Pero la posición del Gobierno es que no puede haber expansiones de explotación de carbón a cielo abierto en Colombia porque eso ya no tiene ningún sentido económico”, dijo el mandatario.

De igual forma, aseguró que los empresarios que están en este negocio tienen que ir cambiando el modelo que existe.

“Incluso desde el punto de vista empresarial pensar en una ampliación de explotación de carbón hoy realmente sería un suicidio con los accionistas de la empresa a menos que quieran es sacarnos el dinero a partir de demandas jurídicas una vez algún presidente vendido les firme una concesión y entonces se gana un pleito jurídico que perdería quizás la nación por poner la firma, pero hoy nadie que esté metido en el negocio del carbón en el mundo, planea ampliar el negocio del carbón. Eso no es cierto. Lo que empieza a discutirse es cómo se cierra el negocio del carbón”, agregó.

Cabe recordar que, en varios discursos, ya el presidente Petro había dejado clara su posición frente al proyecto del Cerrejón asegurando que es un modelo que no funciona porque no es sostenible en la medida que nunca hubiera acuerdo ni pacto con la comunidad wayuu una de las más afectadas.