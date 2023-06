¿Se puede tener relaciones íntimas durante el embarazo? Sexólogo responde

Según expertos, durante el embarazo hay mujeres que experimentan más deseo sexual y así mismo, quienes pueden llegar más fácil al orgasmo en esa condición.

Por este motivo, el sexólogo Germán González habló en Salud y Algo Más sobre si la práctica sexual se puede llevar a cabo durante el embarazo.

El experto puntualizó que “ puede una mujer de ocho meses de embarazo y a puertas de tener su bebe, tener relaciones sin ningún problema ”.

Explicó que también “hay circunstancias muy contadas que el ginecólogo puede recomendar (para evitar tener relaciones). Si se tiene un embarazo de bajo riesgo, por ejemplo, se pueden tener las relaciones sexuales”, explicó.

También enfatizó en que “hay límites, claro. Es normal que se alborota el deseo, las ganas y el orgasmo, por la hormona que son los estrógenos”.

Así mismo, mencionó que “no se va a afectar al bebé y no va a pasar nada desde que no se tenga antes una contraindicación expresa”.

Finalmente mencionó que en esta condición no es recomendable tener sexo anal y así mismo, que antes de realizar la práctica estando en embarazo “lo importante es consultar con un profesional, ni Google, ni las amigas; es buscar un profesional”.

Escuche la entrevista completa a continuación: