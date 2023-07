¿Cómo prepararse para una entrevista de trabajo en inglés? Algunas recomendaciones

Anualmente miles de estudiantes aprenden inglés para cumplir y mejorar sus objetivos profesionales. Para muchos, es la mejor decisión que han tomado. Sin embargo, si acaba de aprender el idioma, enfrentarse a una entrevista podría ser un gran desafío.

Después de todo, las entrevistas no solo ponen a prueba su capacidad para cumplir con las actividades requeridas para el cargo especifico sino la forma de expresarse y los términos utilizados. De esta manera, el centro de aprendizaje para otros idiomas, Wall Street, publicó en su página web oficial algunos consejos para la presentación de una entrevista de trabajo en inglés.

¿Cómo se debería preparar para una entrevista en inglés?

La preparación será fundamental en el proceso de selección debido a que esta le permitirá sentirse seguro. Por otro lado, sería importante que descubra la historia de la compañía y su misión para tener una idea general de lo que el encargado de realizarle las preguntas podría consultarle. De hecho, normalmente le harán preguntas para saber si usted es o no apropiado para el cargo propuesto y para la empresa en general.

Las preguntas más comunes son en el idioma extranjero serían, según el centro de aprendizaje para otros idiomas, Wall Street:

¿Cuáles son sus puntos fuertes? (¿What are your strengths?)

¿Cuáles son sus debilidades? (¿What are your weaknesses?)

¿Por qué le gustaría trabajar aquí? (¿Why would you like to work here?)

Cuénteme de usted (Tell me about yourself)

“Hábleme un poco de usted”

Según menciona el centro de aprendizaje para otros idiomas, Wall Street en su artículo, esta se ha convertido en la pregunta más común que se usa para comenzar las entrevistas de trabajo y tendrá que responder entregando información personal, detalles de profesión, sus habilidades y estudios. En este caso, puede dar su respuesta comenzando por lo siguiente:

Nació y creció en (I was born and raised in…)

Estudió en la universidad de (I study the University of…)

He trabajado durante estos años como (I’ve worked during these years as…)

Lo que usted sabe de la compañía

El mismo portal Wall Street menciona que las respuestas en este tema no deben ser 100% enfocadas en lo que se puede encontrar en la web de la compañía, sino que deberían demostrar algo más. Por ejemplo, investigue quiénes son las principales competencias, cuáles son sus estrategias de venta o algo relacionado con su cultura corporativa.

Su empresa ha demostrado ser (Your company has proven to be …)

La empresa es famosa por (The company is famous for …)

¿Estaría interesado en hablar algo más?

El entrevistador podría preguntarle durante la entrevista si desea conocer más información o si desea saber algo más de la compañia o la vacante. “Is there anything else you’d like to discuss?”. Lo recomendable según el portal Wall Street es no decir “no” porque, según explican “dará la impresión de ser desinteresado” de la propuesta laboral. Por el contrario, prepare algunas preguntas como lo serían estas:

¿Qué tan pronto espera tomar una decisión? (¿How soon do you expect to make a decision?)

¿Tienen un programa de capacitación y desarrollo? (¿Do you have a training and development program?)

Es importante y de acuerdo a los consejos entregados por Wall Street, antes de llegar a la entrevista en inglés, desarrolle una lista de las cinco cosas que quiera que la compañía que lo citó deba saber de usted y de su experiencia laboral.