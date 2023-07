MinDefensa pidió perdón por falso positivo ocurrido en 2008

En un evento de excusas públicas, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, acompañado por el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, reconoció la muerte por ejecución extrajudicial de Alix Fabián Vargas en 2008, a manos de unidades del Pelotón 3 de la Compañía Alazán, adscrita al Grupo de Caballería Mecanizado No. 1 general José Miguel Silva Plazas, perteneciente a la Brigada I de la Quinta División del Ejército Nacional.

“En este Gobierno no aceptamos, no encubrimos, no patrocinamos ninguna violación de derechos humanos. Nuestra acción es en contra de la violación de derechos humanos y en contra de los funcionarios públicos, de cualquier naturaleza, que violen derechos humanos, será contundente”, destacó el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro Velásquez informó, además, que se revisarán todas las órdenes judiciales en contra de la nación y el Ministerio de Defensa que aún no se hayan ejecutado, y se realizarán todos los actos de ofrecimiento de disculpas públicas a los familiares de las víctimas con el fin de atender a la mayor brevedad estás obligaciones.

“No es un acto familiar, este es un acto de país y tenemos que organizarnos como un país que reconoce un grave error, un grave crimen que se cometió, por el que no solo sentimos vergüenza, sino que estamos dispuestos a no repetir jamás, y la mejor forma para no repetirlo es poder expresar de manera pública, poder hacer reconocimientos públicos, poder señalar siempre la verdad de lo sucedido”, destacó el ministro.

Finalmente, el ministro Velásquez ofreció excusas por los hechos ocurridos y pidió perdón en nombre de la nación a la familia y amigos de Alix Fabián Vargas Hernández.

“Pido excusas a nombre de la nación, a la familia y amigos de Alix Fabián Vargas Hernández y honro la memoria de Jorge Vargas, su padre, quien falleció sin conocer la verdad de lo sucedido con su hijo, producto de la desidia del Estado colombiano”, puntualizó.

Alix Fabián Vargas Hernández, en agosto de 2008, con 25 años, tenía su residencia en Tunja (Boyacá), donde trabajaba como ayudante de despachos de los buses y hacía el aseo en un asadero y piqueteadero ubicado frente a la Terminal de Transportes. El 30 de julio de 2008 fue la última vez que fue visto con vida.

Según la información recolectada por la familia de la víctima, en la Terminal de buses, el 1 de agosto de 2008, Alix Fabián fue visto junto a un grupo de jóvenes con un sujeto conocido en el sector por ofrecer trabajos bien remunerados en otras zonas del país por un término de quince días.

Tras meses sin establecer contacto con el señor Vargas Hernández, sus familiares acudieron a la Fiscalía General de la Nación para interponer denuncia por desaparición forzada.

