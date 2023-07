Alergias alimentarias: causas, cómo identificarlas y señales de alerta, según experto

Uno de los temas que más ha tomado relevancia en cuanto a la salud de nuestro cuerpo ha sido el de las alergias por alimentos, puesto que son un sinfín de personas alrededor del mundo que son alérgicos a frutas, legumbres, o a otros productos como el maní y las salchichas.

Por eso fue invitado a los micrófonos de Salud y Algo Más el médico especialista en alergias, Andrés Puerto, para ampliarnos el panorama sobre el tema.

“Principalmente, se debe diferenciar una verdadera alergia de una alergia atopia. En la alergia, las defensas reaccionan de forma exagerada a un alimento o elemento específico como un mecanismo de defensa que acaba afectando a la persona, en cambio, en la alergia atopia las personas ya tienen una predisposición como asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, entre otras”, explicó.

En cuanto a la cura de las alergias, el experto mencionó que estas no tenían posibilidad de ser curadas, sin embargo, “si bien, no hay un medicamento que cure una alergia, sí se pueden tener en cuenta factores y tratamientos para aprender a manejarlas y disminuir sus efectos”, recomendando acudir al médico para revisar las alergias, pues pueden desencadenar en algo más grave que, de no ser manejado, puede causar la muerte.

Asimismo, mencionó que “cuando un paciente tiene alergia a un alimento, no solamente basta con decirle “eres alérgico a esto y no lo consumas”, del consultorio hacia afuera se debe tener un acompañamiento en nutrición, mostrar cuales son las alternativas y que sean accequibles.

Por otro lado, se refirió a las madres, pues muchas veces se tiene un cuidado extremo con los niños que genera que estos no conozcan en su infancia a qué son alérgicos, por lo que es recomendable dejarlos experimentar y así identificar prontamente estas afecciones, pues no existe hasta el momento un test para identificar alergias.

“Hay un procedimiento donde, en el antebrazo se pone una pequeña reacción en la parte más superior de la piel, es algo mínimo, son test caseros que no requieren de inyecciones o de sangre. Eso sí, en este se mide la inmunoglobulina, pero no nos dice mucho de su intolerancia, no existen test para eso porque las alergias son un tema químico”, aseguró.

Finalmente, dijo que los pacientes normalmente llegan al consultorio con un autodiagnóstico de alergias, sin embargo, en la mayoría de los casos estos tenían otros padecimientos, “una alergia presenta síntomas cuando se tiene contacto con una sustancia, si la sustancia está lejos, no tiene por qué afectar. Si tiene ese padecimiento siempre, allí hay otra afectación”, finalizó.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: