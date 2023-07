Representante del Cauca cuestionó labor de Danilo Rueda, alto comisionado de Paz

Óscar Campo, representante a la Cámara por el Cauca, cuestionó la labor del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, asegurando que el proceso de paz no está dando resultados en regiones como la caucana.

El congresista también solicitó al presidente Gustavo Petro reevaluar las funciones de Rueda.

Además de esas aseveraciones, el representante y exgobernador el Cauca aseguró que las recientes acciones violentas perpetradas por el ELN son “una burla para el pueblo colombiano que confía en la paz”.

“Apoyamos en sus inicios a la Paz Total, pero debemos también advertirlo: no va bien, como tampoco va bien el proceso de paz y lo que hace el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, no da un buen balance. Lo que se anuncia después de cada ciclo de conversaciones no es precisamente lo que se ve en los territorios”, dijo el representante.

Ante este panorama, Campo señaló que se hace necesario replantear las funciones del alto comisionado.

“Llamamos al Gobierno del presidente Petro a que realice ajustes en espacios tan importantes para que efectivamente sus propósitos de paz, que son los de muchos colombianos, se logren en los territorios y con la población víctima del conflicto”, indicó.

Asimismo, Campo afirmó que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, “debe darle garantías no solo al proceso de paz, debe garantizarle a la sociedad que vive en las zonas en conflicto todos sus derechos: a la vida, a la libre movilidad, a que no los extorsionen, a que no los recluten, a elegir y ser elegidos, esto no se está dando”.

Del mismo modo, el representante explicó que el pueblo caucano le ha apostado a la paz, sin embargo, con el recrudecimiento del conflicto, que afecta a la población civil, se genera de nuevo un ambiente de desesperanza.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, destacó recientemente, la oportunidad de probar la unidad de mando del ELN durante el cese al fuego con el Gobierno Nacional. Además, señaló que lograr ceses bilaterales con otros grupos en conflicto permitirá visualizar un cese al fuego multilateral.