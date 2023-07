Buenaventura, azotada por violencia que llegó a colegios en donde se enfrentan estudiantes

Es grave la situación de violencia del distrito especial de Buenaventura, que se ha trasladado a los planteles educativos en zonas rurales y urbanas.

Según advierten autoridades se tiene detectado un incremento en las riñas entre los estudiantes con el uso de armas blancas y de fuego.

También “se tiene conocimiento de la presencia de expendedores de drogas a las afueras de los colegios y afectaciones en 12 de 16 instituciones que hacen presencia en el distrito de Buenaventura, asociadas a la incidencia y permeabilidad de los hechos de enfrentamiento y violencia que vive la ciudad”, señaló José Luis Martínez, coordinador de la Comisión Extraordinaria de la Procuraduría General de la Nación.

Además agregó que se conoció por medio de la Secretaría de Educación que, “de un cupo alcanzado para la vigencia 2022 de 51.000 estudiantes, al día de hoy se presenta una disminución de más de 8.600 estudiantes activos”, advirtió.

W Radio conoció la historia de tres mujeres que la apuestan a la lectura y la escritura en Buenaventura, para apartar a los jóvenes de la violencia y que caiga en manos de las bandas delincuenciales que tienen azotada la ciudad.

“Siempre llegan con historias diferente, que no pudieron dormir, que están jugando y se tuvieron que entrar a sus casas, que no pueden salir de sus barrios a estudiar o no pueden entrar en dado que llegue cierta hora. Ellos lo que hacen es contar, decir qué pasó, pero cuando llegan aquí se olvidan totalmente de todo, trabajamos de Lunes a Sábado hasta las 6 de la tarde porque se les da la oportunidad de estar aquí donde saben que no les va pasar nada”, dijo una de ellas.

Otra de las docentes dijo que todos los días se oyen las balaceras entre bandas. “Ellos van a creer que está bien y cuando se les acerque los va a querer inducir y como es lo que gran parte de la población hace, como son niños de mente débil. Una niña por ejemplo vio como la policía perseguía a un muchacho y se alteró mucho se vino corriendo y llorando, hay momentos en el que no pueden y explotan, muchos quieren ingresar también al narcotráfico, lo ven normal pero es la raíz de este problema”.