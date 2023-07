Cuatro disidentes de las Farc se entregaron al Ejército en Arauca

Tras las operaciones de control militar adelantadas por el Ejército Nacional se logró la entrega voluntaria de cuatro sujetos que manifestaron ser integrantes de las disidencias Farc, Compañía ‘Uriel Londoño’.

La entrega se hizo en el municipio de Tame, Arauca, allí estos sujetos hicieron la entrega de tres fusiles M4, un fusil AK47, una granada, ocho proveedores metálicos, munición de diferente calibre y abundante material de intendencia.

Le puede interesar Encontramos ambiente de voluntad: Eliecer Soto por diálogos entre disidencias y Gobierno

“Nos sentimos totalmente agradecidos con el Ejército, no nos sentimos arrepentidos de haber tomado esta decisión, me han demostrado lo que realmente me han dicho, donde estábamos nos sentíamos engañados, nos maltrataban, había demasiada exigencia y a cambio de luchar por un ideal que no se le ve futuro”(...), aseguraron los cuatro sometidos después de entregarse”, señala el Ejército.

“Con estos sometimientos a la justicia se ve afectada la estructura armada y el accionar delictivo del GAO-r en el departamento de Arauca. Los sujetos ya se encuentran adelantando los procesos formales de ingreso al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, liderado por el Ministerio de Defensa Nacional”.