Críticas al ‘Bolillo’ Gómez por ‘chiste’ que generó ‘polémica’ en rueda de prensa

El Junior de Barranquilla se encuentra en su pretemporada y este lunes 10 de julio se encargó de presentar, ante los medios de comunicación, a su plantel profesional para afrontar el segundo semestre de la Liga Colombiana 2023. Sin embargo, las miradas se las robó su DT, ‘El Bolillo’ Gómez, por un ‘chiste’ que no cayó bien en algunas personas.

El cuadro ‘tiburón’ no tuvo un buen primer semestre, pues no clasificó a los cuadrangulares finales del torneo que finalmente se llevó Millonarios, y así las cosas, el ambiente turbulento alrededor del equipo barranquillero no se hizo esperar.

Además, la posible salida de Juan Fernando Quintero ha sido uno de los temas que más han avivado la tensión en el entorno ‘juniorista’, que espera que el equipo tenga resultados positivos en la siguiente temporada.

Ahora el equipo dirigido por Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez volvió a estar en ‘el ojo del huracán’ por cuenta de un ‘chiste’ de este mismo que realizó en la rueda de prensa de, precisamente, la presentación del equipo.

Las palabras de ‘El Bolillo’ generaron diferentes reacciones en las redes sociales por la temática del ‘chiste’ que el mismo director técnico intentó usar de analogía para representar el concepto de ‘perseverar’, uno de los objetivos del Junior para esta nueva temporada.