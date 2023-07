“No lo admito presidente”: José Félix Lafaurie contó cuando Iván Duque llamó a regañarlo

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, pasó por los micrófonos de Sigue La W para contar la anécdota de cuando el expresidente Iván Duque lo llamó para regañarlo por un mensaje sobre el exministro de Agricultura Andrés Valencia.

Relató que se encontraba en el odontólogo cuando recibió una llamada del entonces presidente Duque diciéndole que estaba “muy molesto”.

“Me dijo ‘hombre estoy muy molesto porque usted le dijo a no se quién que el ministro Valencia…’ Le dije que yo no había dicho eso”, contó.

Reveló que le envió un mensaje a su junta directiva de Fedegán sobre el ministro Valencia, cosa que le comentó al expresidente Duque en su respuesta.

“Si a usted le llegó ese chime, no me importa, es lo que yo pienso de Valencia. Pero que usted me llame a ponerme quejas por un WhatApp que yo le mando a mi junta, me da pena presidente, pero no se lo admito”, aseguró.

Finalmente, aclaró que sus deberes nunca lo han alejado de decirlo que piensa, incluso ahora siendo parte del equipo negociador del Gobierno Nacional en La Habana con el ELN.

“Yo aplaudo cuando tengo que aplaudir y cuestiono cuando tengo que hacerlo. Nunca he tenido pelos en la lengua”, concluyó.