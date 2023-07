Verdes no se ponen de acuerdo sobre el próximo presidente del Senado

A una semana de la elección del próximo presidente del Senado, que será el 20 de julio, Alianza Verde sigue sin ponerse de acuerdo sobre su candidato.

A la colectividad le corresponde, según los acuerdos políticos, presidir la corporación en esta segunda legislatura, sin embargo hay por lo menos cuatro aspirantes que no dan su brazo a torcer, lo cual ha dificultado el consenso.

Este miércoles se produjo una reunión de los 13 senadores que integran la bancada Verde – Centro Esperanza, donde no hubo decisión.

Hay cuatro nombres que se disputan la postulación del Verde: Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila. De estos, el nombre que hoy tendría más opción sería el de Name, quien ha logrado el respaldo de varios partidos políticos, por ser un congresista “conciliador”, pero no cuenta con las mayorías para ser ungido por el partido.

En un escenario distinto están Asprilla y Ávila, quienes generan mayor resistencia, entre otras cosas por las posiciones que han fijado en el pasado frente a sus compañeros en el Congreso, con lo cual sus postulaciones podrían no prosperar.

El guiño del Gobierno no está claro. Por un lado está la cercanía con Inti Asprilla, uno de los mayores defensores del proyecto político del presidente Gustavo Petro, y por el otro Ariel Ávila, quien ha impulsado proyectos como la fallida ley de sometimiento y contaría con el respaldo del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Al no haber decisión y en medio de la tensión que se ha vivido en las últimas semanas por cuenta de este tema, los senadores se volverán a reunir el próximo martes. Si no hay consenso, muchos mantendrían sus aspiraciones y la Presidencia se podría definir a voto limpio, en la instalación de la legislatura que será el 20 de julio.

Actualmente las presidencias de Senado y Cámara están en manos del Pacto Histórico.