Caso Gnecco: juez dijo sentirse amenazada y Fiscalía impugnó de nuevo la competencia

El pronunciamiento de la Procuraduría sobre que han cumplido 144 días desde que se radicó el escrito de acusación, sin que se haya iniciado el juicio en contra de José Manuel Gnecco, procesado por la muerte de María Mercedes Gnecco Serrano, ocurrido el 5 de octubre de 2021 en San Andrés, generó controversia en medio de la audiencia que era presidida por la juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

En la mañana de este miércoles, el fiscal delegado Mario Burgos solicitó la intervención y anunció nuevamente la impugnación de la competencia de la juez sexta de Control de Garantías, por considerar que debe ser un funcionario judicial de San Andrés el que resuelva la solicitud de libertad, teniendo en cuenta que el acusado fue trasladado el pasado viernes 7 de julio allí.

También dijo que de no tener en cuenta esta petición que destacó estaba basada en la normatividad legal vigente, podrían haber consecuencias.

La juez intervino asegurando que se sentía amenazada y aseguró que es la competente para decidir, luego que el pasado 21 de junio la Corte Suprema de Justicia, hubiera dirimido el conflicto de competencias.

“Si yo continúo según lo está manifestando la Fiscalía, entonces seré objeto de sanciones, desde ya se me está prácticamente amenazando y coaccionando (...), y eso no lo voy a permitir”, dijo.

Además agregó que “si yo voy a emitir una decisión que ni siquiera lo he hecho, entonces ya soy objeto de sanciones, yo sí les pido respeto. Ni más faltaba que un juez de garantías no tuviese autonomía en sus decisiones y si las va a tomar, ya está amenazando que si toma x o y decisión, será objeto de sanciones, eso no lo acepto (...)”, aseguró la juez.

Entre tanto, el fiscal Burgos aclaró que no pretendió irrespetar ni mucho menos amenazar a la funcionaria judicial pero indicó que ha actuado de acuerdo con los parámetros que establece el Código de Procedimiento Penal e impugnó la competencia, apoyado por el abogado titular de las víctimas.

El delegado de la Procuraduría, durante varios minutos leyó jurisprudencia con la que basó sus argumentos para asegurar que la juez no sólo es competente sino que debe decidir sobre la solicitud de libertad por vencimiento de términos y señaló que podría incluso compulsar copias para que investiguen al fiscal Burgos, por considerar que se extralimitó pero indicó que por ahora no era necesario.

El abogado defensor Wilson Cadena, intervino para asegurar que fue una maniobra de la Fiscalía el utilizar el avión privado para trasladar a su cliente a San Andrés, el pasado viernes 7 de julio.

Cabe recordar que, José Manuel Gnecco al iniciar su presentación durante la audiencia, aseguró que fue obligado por la Fiscalía a trasladarse a San Andrés.

Finalmente, la juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, convocó para este viernes 14 de julio a las 8:00 de la mañana, para definir si acoge los argumentos de la Fiscalía y víctimas sobre la nueva impugnación o si por el contrario decide sobre la solicitud de libertad por vencimiento de términos de José Manuel Gnecco.