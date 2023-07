Gobernadora del Valle del Cauca lanza duras críticas al ministro de Defensa

Durante un consejo de seguridad realizado en sesión del Bloque Regional de Congresistas, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, lanzó duras críticas contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su actuación frente a la situación de inseguridad que sufre el departamento.

Señaló que es necesario que el alto funcionario lidere un consejo de seguridad regional y atienda lo que está viviendo el territorio.

Asimismo, la mandataria cuestionó que el gobierno siga adelante con un proceso de paz con el ELN, mientras esta guerrilla sigue cometiendo actos delictivos.

Roldán revivió la polémica que generó las declaraciones del ministro Velázquez, sobre el secuestro de la sargento Karina Ramírez, en las que señaló que fue “imprudente” por movilizarse en una zona donde hay presencia del ELN.

La gobernadora dijo, "No puede ser una respuesta de un ministro de Defensa que no demos papaya. Entonces no salgamos de la casa porque vamos a dar papaya ".

Ante la preocupación de colectividades políticas de no poder hacer proselitismo en algunas zonas del Valle, la mandataria sostuvo que urge ‘blindar’ el proceso electoral y cuestionó que se hable de sitios vetados para inscripción de cédulas.