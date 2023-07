Diseñador Ángel Sánchez. (Photo by John Parra/Getty Images)

“Siempre he creído en mi talento”: Ángel Sánchez, diseñador de moda de celebridades

El reconocido diseñador de modas Ángel Sánchez habló en W Fin De Semana sobre su exitosa carrera en Estados Unidos, en donde ha podido especializarse en los vestidos de boda para mujeres, entre ellas celebridades como Eva Longoria y Sandra Bullock.

“Estando en Nueva York te empiezas a conectar con gente del medio, de la farándula. Conocí a un estilista de personalidades y siempre me propuso ante ellas para que conocieran mi trabajo. En el momento en que tuve la oportunidad de hacer vestidos de novia como a la princesa de Grecia o Eva Longoria”, contó.

“Diseñar un vestido de novia es una prueba de fuego para cualquier diseñador. Me cautivó como un reto. Traté de darle un impulso más moderno”, añadió.

¿Cuándo se dio cuenta de su talento?

“Siempre he creído en mi talento, pero sabía que tenía que hacer las cosas a mí manera. El éxito venía solo”, mencionó.

Inicios como arquitecto

“Fui arquitecto antes de entrar en la moda, luego me gustó la moda. Decidí apostar por la moda en esa época que no estaba tan de moda. Me fue muy bien en mi país, agarré conocimientos bastante rápido y aposté por la internacionalización.

¿Con qué celebridad sintió más cómodo?

“Sandra Bullock. Recuerdo la primera cita y no sabía con quién me iba a ver. Es importante tener química con tu cliente y sentir que nos estamos entendiendo. Ella estaba haciendo una película y las cuatro pruebas fueron en ciudades distintas, estaba muy agradecida que viajara hasta Arizona y luego saliera corriendo hasta Nueva York. Fue agradable”, indicó.

“Ella me invitó a su boda y fui”, añadió.

¿Con qué celebridad no se sintió tan cómodo?

“Con Eva Longoria se metió mucho su publicista. A veces las pruebas podían ser un poco tensas”, expresó.