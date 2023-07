Para el ingeniero civil, Álvaro González, desde que cerraron las empresas públicas de Cartagena los drenajes pluviales quedaron sin doliente, puesto que Aguas de Cartagena se encarga del agua y del alcantarillado sanitario y los drenajes quedaron huérfanos, “el mantenimiento de los drenajes pluviales no da plata y para ellos no es interesante, en Cartagena no hay un manual para el diseño del plan de drenajes, la ciudad colapsó y no hay invasiones en ronda hídrica”.

Play/Pause Cierre de Empresas Públicas de Cartagena dejó sin doliente a drenajes pluviales: ingeniero 09:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1689605689_620_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>