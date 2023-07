Luis Guzmán recibe aval para la Alcaldía de Barranquilla tras denunciar al CNE

En medio de un evento oficial del Partido Verde Oxígeno realizado en el Hotel del Prado la mañana de este lunes 17 de julio, fue entregado el aval al candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Luis Guzmán Chams.

La candidatura fue coavalada por los partidos Colombia Renaciente, ASI y el partido Ecológico.

En medio del encuentro, el ahora aspirante oficial también realizó denuncias públicas sobre la razón por la que desistió de su candidatura por firmas, mencionando que no hay garantías por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, por la presencia del magistrado César Lorduy.

“Cesar Lorduy es un empleado de los Char. Yo estoy seguro de que si las firmas llegan al Consejo Nacional Electoral y el señor Fuad Char le da la orden a él que me queme las firmas, me las quema. Yo no iba a quedar en un litigio estéril en el que no iba a llegar a ninguna parte”, advirtió públicamente.

Cabe recordar que, Luis Guzmán Chams es el denunciante del caso del megatanque 7 de abril, donde también es mencionado el exalcalde Alejandro Char.