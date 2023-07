La política antidrogas no acaba persecución al narcotráfico: Néstor Osuna

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentará la nueva política antidrogas, que tiene como bandera proteger a los campesinos y desmintió que acabe con la persecución del narcotráfico.

También se refirió sobre las declaraciones del fiscal general, acerca de que no hay una política de persecución, de los narcotraficantes y la criminalidad:

“No hay ninguna fragmentación, el documento que tiene la nueva política de drogas menciona de modo explícito que la política de seguridad de defensa del estado que fue aprobada y que es pública y que tiene un capítulo de lucha contra el narcotráfico, es pública, así que ahí se entiende integrada”, señaló Osuna.

Finalmente, le pidió al contralor luchar contra la corrupción de los recursos públicos para la población carcelaria:

“Le pido contralor que me ayude a pelear contra la corrupción en el sistema carcelario. Para nosotros en el Ministerio de Justicia es evidente que varios de los problemas proceden de que existen no solo mala planeación, malos errores de contratación y de gerencia, sino casos de corrupción. Es realmente inhumano que mientras unas personas privadas de libertad aguantan hambre o no tienen servicio de electricidad, haya personas que se llenan los bolsillos a costa del mal funcionamiento del sistema carcelario”.